Бухарест, 27 апреля, 2022, 21:51 — ИА Регнум. В производственной и обслуживающей сфере Румынии ощущается нехватка рабочей силы. Об этом 27 апреля со ссылкой на заявление румынского министра труда Мариуса Будая сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

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По словам Будая, наибольшим образом эта проблема коснулась строительства, сельского хозяйства, транспорта и других отраслей.

Мариус Будай «Сегодня мы говорим о катастрофической нехватке рабочих рук».

Предполагается, что для нормализации ситуации в течение ближайшего времени в стране необходимо закрыть до одного миллиона вакансий.

При этом румынские рекрутинговые агентства утверждают, что работодатели в Румынии все чаще выдвигают к соискателям «слишком суровые требования».