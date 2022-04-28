28 апреля 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Погожев, Екатерина Булатова, , 12:33 — REGNUM Сегодня завод ставропольского предпринимателя Станислава Кондратенко – это современное высокомеханизированное мясоперерабатывающее предприятие, занимающее лидирующие позиции. Однако несколько лет назад бизнесмен выстраивал работу нерентабельного завода фактически с нуля.

Станислав Олегович Кондратенко, предприниматель Александр Погожев © ИА REGNUM

Станислав занимается переработкой мяса и производит колбасные изделия. Птицу, говядину и свинину он закупает только у ставропольских производителей.

«Изначально производство принадлежало совхозу, который занимался в том числе животноводством. Но со временем совхоз отошёл от линии животноводства и сделал ставку на растениеводство. Потребность в переработке мясной продукции отпала», — вспоминает предприниматель.

Замес сырья для производства колбасы Александр Погожев © ИА REGNUM

Замес сырья для производства колбасы Александр Погожев © ИА REGNUM

Замес сырья для производства колбасы Александр Погожев © ИА REGNUM

Замес фарша Александр Погожев © ИА REGNUM

Станислав решил поддержать работоспособность производства мясных изделий и около трёх лет выстраивал рабочие процессы нерентабельного предприятия. Постепенно переоборудовал цеха, поменял каналы сбыта, стал участвовать в ярмарках выходного дня и распространять свою продукцию.

Продукция колбасного цеха в холодильном оборудовании Александр Погожев © ИА REGNUM

Продукция колбасного цеха в холодильном оборудовании Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник колбасного цеха Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник колбасного цеха Александр Погожев © ИА REGNUM

Продукция колбасного цеха в холодильном оборудовании Александр Погожев © ИА REGNUM

Продукция колбасного цеха в холодильном оборудовании Александр Погожев © ИА REGNUM

Продукция колбасного цеха в холодильном оборудовании Александр Погожев © ИА REGNUM

Продукция колбасного цеха в холодильном оборудовании Александр Погожев © ИА REGNUM

Продукция колбасного цеха в холодильном оборудовании Александр Погожев © ИА REGNUM

Продукция колбасного цеха Александр Погожев © ИА REGNUM

«Когда мы начали заниматься этим производством, готовой продукции на выходе получалось не более 3 тонн в месяц, выпускали её 16 человек. С того момента объём производства мы увеличили в пять раз. Сейчас ждём новое оборудование, планируем расширяться, создавать новые рабочие места», — говорит Кондратенко.

Продукция колбасного цеха в холодильном оборудовании Александр Погожев © ИА REGNUM

Работники колбасного цеха Александр Погожев © ИА REGNUM

Оболочка для начинки Александр Погожев © ИА REGNUM

Работники колбасного цеха Александр Погожев © ИА REGNUM

Продукция колбасного цеха Александр Погожев © ИА REGNUM

Продукция колбасного цеха Александр Погожев © ИА REGNUM

Работники колбасного цеха Александр Погожев © ИА REGNUM

Работники колбасного цеха Александр Погожев © ИА REGNUM

Сегодня предприятие развивает собственную торговую сеть, реализуя продукцию самого высокого качества. В месяц цех производит 15-18 тонн готовой продукции. Что касается цен, то сдержать их на готовую продукцию пока удаётся.