Архангельск, 27 апреля, 2022, 21:45 — ИА Регнум. Архангельские власти сняли ряд ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, сообщает региональное правительство.

Чарльз Уот Синглалезе. Курение кальяна 1930

В частности, в кафе и ресторанах снимается запрет на курение кальянов. Также в регионе отменено требование о рассадке через одно зрительское место и о наполняемости зала не более 50 процентов от общей вместимости в кинотеатрах и других культурно-досуговых учреждениях, а также снят запрет на внос еды и напитков в кинозалы.

Зрителям спортивных мероприятий больше не нужно соблюдать обязательную социальную дистанцию. Кроме того, снято ограничение на 50-процентную загрузку открытого спортивного сооружения.

Возобновлена очная деятельность по предоставлению образовательных, развлекательных, досуговых услуг гражданам старше 65 лет, гражданам, имеющим серьезные хронические заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельской области выявили 97 носителей коронавируса.