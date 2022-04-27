София, 27 апреля, 2022, 21:44 — ИА Регнум. В результате специальной операции Департамента по борьбе с организованной преступностью и экономическими преступлениями при МВД Болгарии в Софии изъято 91,5 кг табака для кальяна, незаконно ввезенного на болгарскую территорию. Об этом 27 апреля сообщает софийский информационный портал News. bg.

Пресс-служба УФСБ России по городу СПб и ЛО Контрабандный табак

Согласно официальной информации, контрабандный товар был спрятан в одном из складских помещений крупной столичной фирмы.

При этом сотрудники указанной компании не смогли объяснить происхождение этой табачной продукции. По данному делу возбуждено досудебное производство. Ведется следствие.