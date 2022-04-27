Москва, 27 апреля, 2022, 22:14 — ИА Регнум. Российская актриса Олеся Железняк, известная по роли в сериале «Сваты», раскрыла информацию о дальнейшей судьбе сериала. Об этом пишет издание «Комсомольская Правда» 27 апреля.

Цитата из т/с «Сваты». 2021. Украина Тост

«Одно могу сказать точно: восьмого сезона не будет. Конечно, сериал сильно растянули. Зрители часто пишут, что от последнего сезона ожидали большего, ведь его ждали около восьми лет», — заявила Железняк. К слову, ранее режиссёр проекта Андрей Яковлев также сообщил об отсутствии планов снимать новые сезоны.

Напомним, что сериал «Сваты» впервые был показан в декабре 2008 года. С того момента было выпущено семь сезонов, последний из которых увидел свет в конце 2021 года.