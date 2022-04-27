Санкт-Петербург, , 22:09 — REGNUM В Санкт-Петербурге из-за сокращения грузопотока на водном транспорте в качестве временной меры предложили разводить только некоторые мосты через Неву. Такую инициативу выдвинул 27 апреля руководитель судоходной компании ООО «Нева Тревел Компани» Юрий Набатов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Разводка Дворцового моста Дарья Драй © ИА REGNUM

«К сожалению, замер Большой порт «Санкт-Петербург». Количество торговых судов сократилось кратно. Но мы все знаем, что визитная карточка города, бренд Санкт-Петербурга — это разводные мосты. И сейчас мы готовы показывать туристам разводные мосты, но мосты не разводят, потому что нет трафика», — объяснил Набатов.

В связи с этим он предложил разводить только Дворцовый, Троицкий и Большеохтинский мосты через большую Неву. Своё предложение Набатов объяснил не оптимистичным прогнозом ФБУ «Администрация «Волго-Балт».

«По прогнозу «Волго-Балта», к сожалению, количество дней, когда не будут разводить мосты, оно может быть довольно большим», — добавил Набатов.

Предложение предпринимателя нашло отклик у представителей властей Петербурга.

«Это хорошая тема для обсуждения. И как раз здесь все заинтересованные лица», — отреагировал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Санкт-Петербурге Сергей Боярский.

В этом плане с ним согласен и вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, отметив, что этот вопрос необходимо изучить.

«Действительно, делать так, чтобы это было оправданно, и затраты, которые понесутся, они были тоже оправданы, — заявил Борис Пиотровский. — Надо как-то проработать этот вопрос».

Инициативу поддержал и глава городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев. При этом, в случае принятия соответствующего решения, представители власти предлагают разводить мосты только на фиксированное время, составить расписание.

Во время обсуждения сошлись на мнении, что из этой схемы будут исключены Литейный и Благовещенский мосты.

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