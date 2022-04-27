Ижевск, , 21:29 — REGNUM Все реки в местах наблюдения на территории Удмуртии освободились ото льда. Уровень воды снижается также почти везде, кроме Чепцы, Лозы и Ижа, на них наблюдается небольшой рост уровня воды, сообщил в своем telegram-канале председатель правительства республики Ярослав Семенов.

Паводок в Удмуртии telegram-канал Ярослава Семенова

До настоящего момента остается подтопленным низководный мост через реку Валу в Вавожском районе и 10 придомовых территорий в селе Яган Малопургинского района.

На некоторых стоячих водоемах лед пока держится, но он хрупкий и тонкий.

С 22 апреля в лесах Удмуртии начался пожароопасный сезон. За последние три дня было зарегистрировано 11 случаев горения сухой травы.

ИА REGNUM напоминает две недели назад на реках республики завершили взрывные работы. На тот момент был отмечен подъем воды на реках Вала и Нылга.

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