София, , 21:30 — REGNUM Правительство Болгарии утвердило выделение трех миллионов левов ($1,6 млн) на развитие «интеллектуального» животноводства и растениеводства в стране. Об этом 27 апреля сообщает софийская информационная служба News. bg.

На роботизированной ферме Фото министерства сельского хозяйства Калужской области

Согласно официальной информации, цель новой правительственной программы заключается в создании инновационных методов создания современных сельхозпредприятий, которые работают с минимальным использованием человеческих ресурсов и минимальным воздействием на окружающую среду.

В рамках проекта предполагается широкая роботизация указанных секторов и разработка моделей мониторинга и управления сотнями аграрных структур.

В Совете министров Болгарии объявили, что соответствующее дополнительное финансирование осуществляется в пределах предусмотренных в госбюджете средств на науку.

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