27 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Алексей Соколов, , 21:57 — REGNUM Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал сомнение многих интернет-пользователей насчет его обещания привнести свободу слова в Twitter — соцсеть, которую он приобретает за $44 млрд наличными.

Twitter Иван Шилов © ИА REGNUM

«Экстремальная реакция со стороны тех, кто боится свободы слова, говорит сама за себя», — написал предприниматель и добавил, что под «свободой слова» он подразумевает «лишь то, что соответствует закону».

«Я против цензуры, которая выходит далеко за рамки закона. Если люди хотят меньшей свободы слова, они попросят правительство принять соответствующие законы. Поэтому выход за рамки закона противоречит воле народа», — объяснился Маск.

Американские интернет-пользователи прокомментировали слова главы SpaceX под соответствующим постом. Причем многие не согласились с Маском.

Илон Маск Heisenberg Media

«Свобода слова невероятно опасна, и люди усердно работали в Twitter, чтобы спасти людей от самих себя, пока не появились вы!» — иронизирует @Dannyjokes.

«Давайте посчитаем, сколько людей вы заблокировали только сегодня за то, что они проявили свободу слова?» — предлагает @ManySoulsWithin.

«Я уже удаляю свой аккаунт в Twitter. Я перехожу в Instagram, где знают, как управлять платформой», — уверен @TravisAllen02.

«Илон не успел проработать в Twitter и одного дня, и вы делаете предположение, что он не знает, как управлять платформой? Он как-то смог успешно построил множество бизнесов с нуля. Хм… очень интересно…» — отвечает @Mandy_K77.

«Мне не нравится ваша привычка рассматривать общество в биологических терминах. Кажется, что это может привести к некоторым неблагоприятным идеям. А по поводу свободы слова — разве вы не отменили чей-то заказ на Tesla, потому что он оставил плохой отзыв о мероприятии компании?» — спрашивает @drmistercody.

«Это его бизнес, он имеет право отменить заказ. Смирись с этим», — советует @IamAbarekiller.

«Обратная реакция от всех остальных в сети — вот свобода слова. Но если вы ставите перед собой цель уничтожить чей-то образ за то, что он высказал, значит, вы лично не верите в свободу слова. Если вы верите в свободу слова, вы не осуждаете других за их слова», — считает @hobienyc.

«Свобода слова по-настоящему является «свободой» только в том случае, если она не причиняет вреда другим. Когда что-то причиняет вред, это отнимает свободу у других», — уверена @JdeGeorge51.

«Вот мое мнение о том, что самый богатый человек в мире покупает Twitter: он делает отличные машины и ракеты. Но меня беспокоит, что его личные взгляды остановят борьбу с дезинформацией в социальных сетях. Проблема Twitter заключается не в том, что в нём слишком много модерации контента, а в том, что в нём слишком много ненависти», — размышляет @RepAdamSchiff.

«Если мне не понравится то, что я увижу после прихода Маска к власти, я просто уйду, как и многие другие. Рынок создаст другой форум. Это замечательная вещь в свободном предпринимательстве. Люди могут делать покупки/посещать те места, которые они хотят. Если Twitter станет оазисом для богачей, а Truth Social — для республиканцев, то так тому и быть. Я буду тяготеть к тому месту, где я могу вести взрослые разговоры и выражать свое мнение», — предполагает @ArabianBob8.

«На самом деле Маск, похоже, лучше рекламирует автомобили (и себя), чем создает их… Consumer Reports по-прежнему ставит надежность Tesla на 27-е место из 28. В исследовании надежности автомобилей, проведенном JD Power в 2021 году, Tesla оказалась в самом низу списка», — напоминает @jimhorn2.

«Вас не беспокоит, что самый богатый человек в мире владеет самой влиятельной социальной сетью в мире, а второй богатейший человек владеет самой большой газетой в мире? Как это влияет на свободу слова? Когда самые богатые определяют суть разговора», — недоумевает @OneMarzian.

Напомним, что экс-президент США Дональд Трамп не собирается возвращаться в соцсеть Twitter, даже если Илон Маск разблокирует его аккаунт после приобретения платформы. Вместо этого политик намерен продвигать собственную соцсеть TRUTH Social.

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