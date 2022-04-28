Тбилиси, , 00:51 — REGNUM Согласно опросу общественного мнения, проведённому в Грузии Международным республиканским институтом США (организация, признанная в РФ нежелательной), основным источником информации для граждан страны являются грузинские телеканалы, сообщает 27 апреля телекомпания «Формула».

Мужчина несёт телевизор Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, 82% опрошенных получают информацию из грузинских телеканалов.

53% — из «Фейсбука» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

8% — с грузинских новостных сайтов.

3% — из грузинских печатных СМИ.

3% — от российских телеканалов.

3% — с западных новостных интернет-страниц.

2% — от западных телевизионных СМИ.

4% — не информированы о текущих событиях.

Опрос был проведён среди 1 486 граждан Грузии в возрасте 18 лет и старше путём личных бесед в домах респондентов.