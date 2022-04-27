Нижний Новгород, 27 апреля, 2022, 21:25 — ИА Регнум. В сквере имени 65-летия Победы и в сквере «Семьи, любви и верности» в Нижнем Новгороде стартовала акция «Голос Победы», приуроченная к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в мэрии столицы Приволжья.

Иван Шилов ИА REGNUM Нижний Новгород

В мероприятии приняли участие около 70 человек — школьники, активисты территориального общественного самоуправления, ветераны и просто неравнодушные горожане. Собравшиеся нижегородцы исполнили композиции «День Победы», «Катюша», «Журавли» и другие знаменитые песни военных лет.

К участникам акции обратился глава администрации Советского района Сергей Колотов, который отметил, что такие мероприятия способствуют сплочению людей разных возрастов.

«Надеюсь, что майский «Голос Победы» будет звучать в скверах и парках района ежегодно и станет для нас доброй традицией. Ведь очень важно помнить о легендарных событиях в жизни страны», — подчеркнул он.