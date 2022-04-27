Между Мурманском и Петрозаводском возобновится авиасообщение
Мурманск, 27 апреля, 2022, 21:25 — ИА Регнум. Авиакомпания «РусЛайн» с середины мая возобновит пассажирские рейсы по маршруту Мурманск-Петрозаводск, сообщает пресс-служба компании.
Rusline.aero
Самолет авиакомпании «РусЛайн»
Вылеты из Мурманска в Петрозаводск будут осуществляться по понедельникам и четвергам. Из столицы Карелии в Мурманск — по вторникам и пятницам.
Кроме того, в мае «РусЛайн» запустит рейс Мурманска-Архангельск. Такое направление у перевозчика появилось впервые.
Напомним, прямой рейс могут запустить между Архангельском и Сыктывкаром.
Как сообщало ИА REGNUM, в Росавиации заявили о безопасности полетов российских самолетов.