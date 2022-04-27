Москва, 27 апреля 2022, 21:24 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро по итогам торгов в среду, 27 апреля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 72,78 рубля, что на 75 копеек выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
В свою очередь, курс евро за день снизился на 1 рубль 52 копейки — до 75,31 рубля.
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