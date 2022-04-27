Москва, , 21:22 — REGNUM Правящий класс РФ живет иллюзиями, что «челноки», мелкая торговля, общепит, частный извоз и прочая стрижка собак вытянут российскую экономику из технологической ямы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

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«1990-е годы не возвращаются, так как не уходили никуда из головы нашего правящего класса, — сказал Комолов. — Они живут иллюзиями, что «челноки», мелкая торговля, общепит, частный извоз и прочая стрижка собак вытянут нас из технологической ямы. Наш правящий класс часто обращался к малому бизнесу как к некой священной корове, которая непременно вытянет нас из любых проблем, стоит только дать ему свободы, кредитов и всего остального. Ничего из этого ему не дают, но ждут от него чудес. В этом смысле правящий класс выражает свою интуитивную надежду на то, что люди как-нибудь сами себя займут, найдут себе работу и решат тем самым проблему безработицы без прямого участия государства».

Как полагает Комолов, так чиновники пытаются снять с себя ответственность за улучшение ситуации в стране.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов объяснил, какие выгоды российский рабочий класс может извлечь из оттока трудовых мигрантов.

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