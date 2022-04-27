Москва, , 21:20 — REGNUM В условиях дефицита рабочей силы, вызванного оттоком трудовых мигрантов, российский рабочий класс получает шанс усилить свои позиции и успешно отстаивать собственные интересы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я не ожидаю массового оттока мигрантов, потому что большая часть мигрантов уже уехала из России в годы пандемии, и это обострило дефицит рабочей силы по всем областям экономики, — сказал Комолов. — Однако это может усилить позиции российского рабочего класса. В условиях дефицита трудовых ресурсов усилится конкуренция на рынке рабочей силы. И это позволит российским наемным работникам продавать свою рабочую силу на лучших условиях и коллективно отстаивать свои интересы (профсоюзы и забастовки)».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов объяснил, почему экономика РФ теряет трудовых мигрантов.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан отдаляется от РФ и дрейфует в сторону от Китая – экономист