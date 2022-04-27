Москва, 27 апреля, 2022, 21:20 — ИА Регнум. В условиях дефицита рабочей силы, вызванного оттоком трудовых мигрантов, российский рабочий класс получает шанс усилить свои позиции и успешно отстаивать собственные интересы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

«Я не ожидаю массового оттока мигрантов, потому что большая часть мигрантов уже уехала из России в годы пандемии, и это обострило дефицит рабочей силы по всем областям экономики, — сказал Комолов. — Однако это может усилить позиции российского рабочего класса. В условиях дефицита трудовых ресурсов усилится конкуренция на рынке рабочей силы. И это позволит российским наемным работникам продавать свою рабочую силу на лучших условиях и коллективно отстаивать свои интересы (профсоюзы и забастовки)».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов объяснил, почему экономика РФ теряет трудовых мигрантов.