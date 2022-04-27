Москва, 27 апреля, 2022, 21:20 — ИА Регнум. Российскими подразделениями ПВО сбиты вертолет Ми-24 и два беспилотных летательных аппарата ВСУ, сообщил вечером 27 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru ПВО в действии

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Черкасская Лозовая Харьковской области сбит вертолет Ми-24 украинских воздушных сил.

Также в районах населенных пунктов Пески-Радьковские и Борщёвка уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата», — рассказал Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 111 вертолетов, 609 беспилотных летательных аппаратов, 275 зенитных ракетных комплексов, 2616 танков и других боевых бронированных машин, 297 установок реактивных систем залпового огня, 1139 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2426 единиц специальной военной автомобильной техники», — добавил он.