Москва, , 21:18 — REGNUM Объём внешнеторгового оборота России за январь–февраль 2022 года составил $148,3 млрд, что на 54,9% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Такие данные приводит 27 апреля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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Как уточняется, экспорт России за указанный период вырос на 68,5% в годовом выражении и составил $96 млрд, импорт увеличился на 35% — до $52,3 млрд.

Сальдо торгового баланса осталось положительным и составило $43,7 млрд против $18,2 млрд за аналогичный период предыдущего года.