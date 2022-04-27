Москва, , 21:17 — REGNUM Российский рынок будет все меньше привлекать трудовых мигрантов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

Флаги Китая и Казахстана

«Мы теряем трудовых мигрантов с 2014 года. Постепенно наблюдается снижение притока иностранной рабочей силы. Естественно, российский рынок труда будет всё меньше привлекать мигрантов. И из-за курса рубля, и из-за стагнации российской экономики, — сказал Комолов. — Кроме того, на постсоветском пространстве нарастают центробежные эффекты: те республики, которые исторически считались нашими союзниками, дрейфуют в сторону более сильных центров накопления. Средняя Азия – к Южной Корее, Индонезии и Китаю. Казахстан также дал понять, что будет следовать санкциям и будет оказывать давление на российскую экономику. Потом риторику смягчили, но тем не менее очевиден его дрейф от России в сторону Китая».

При этом Комолов отметил, что Казахстан может воспользоваться сложившейся ситуацией и выступить в качестве хаба, транзитной зоны для поставки в РФ санкционных товаров.

«Но это сотрудничество не очень долгосрочное и не слишком прогрессивное», — уверен экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов рассказал, стоит ли верить прогнозам главы Счетной палаты РФ о длительности того экономического кризиса, в котором Россия оказалась в настоящий момент.

Читайте ранее в этом сюжете: Кудрина призвали обосновать свои прогнозы о будущем экономики РФ