Москва, , 21:15 — REGNUM Когда глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин говорит, что «два года мы будем жить в очень сложной ситуации», то его слова, во-первых, звучат слишком оптимистично, а во-вторых, необоснованно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

Алексей Кудрин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Как понять, что он подразумевает под фразой «очень сложно»? Очень сложно кому? В чем выражается эта «сложность»? Но в целом можно согласиться – дела у нашей экономики весьма плохи, и перестраиваться под новые условия она будет очень долго, — сказал Комолов. — Но я бы поостерегся говорить о каких-то конкретных сроках. Два года? А почему не три или восемь? На основе какой методики Кудрин пришел к такому умозаключению? Вообще сейчас делать любые прогнозы бесполезно, потому что непонятен ни масштаб будущих санкций, ни поведение нашего единственного [крупного] потенциального партнера – Китая. Может быть, он компенсирует нам какие-то потери, а может быть – нет».

Комолов подчеркнул, что пока Китай ведет себя очень осторожно.

«Например, его финансовые компании. И говорить про два года можно лишь с тем расчетом, что об этом прогнозе больше никто не вспомнит. В следующий раз можно будет назвать другую цифру. Действительно дело плохо, но совершенно непонятно, как мы будем выбираться из сложившейся ситуации. Два года – это слишком оптимистично», – сказал Комолов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудрин сравнил тот кризис, который РФ переживает сейчас, с тем, который имел место до пандемии.

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