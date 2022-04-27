Москва, 27 апреля, 2022, 21:15 — ИА Регнум. Когда глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин говорит, что «два года мы будем жить в очень сложной ситуации», то его слова, во-первых, звучат слишком оптимистично, а во-вторых, необоснованно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Как понять, что он подразумевает под фразой «очень сложно»? Очень сложно кому? В чем выражается эта «сложность»? Но в целом можно согласиться – дела у нашей экономики весьма плохи, и перестраиваться под новые условия она будет очень долго, — сказал Комолов. — Но я бы поостерегся говорить о каких-то конкретных сроках. Два года? А почему не три или восемь? На основе какой методики Кудрин пришел к такому умозаключению? Вообще сейчас делать любые прогнозы бесполезно, потому что непонятен ни масштаб будущих санкций, ни поведение нашего единственного [крупного] потенциального партнера – Китая. Может быть, он компенсирует нам какие-то потери, а может быть – нет».

Комолов подчеркнул, что пока Китай ведет себя очень осторожно.

«Например, его финансовые компании. И говорить про два года можно лишь с тем расчетом, что об этом прогнозе больше никто не вспомнит. В следующий раз можно будет назвать другую цифру. Действительно дело плохо, но совершенно непонятно, как мы будем выбираться из сложившейся ситуации. Два года – это слишком оптимистично», – сказал Комолов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудрин сравнил тот кризис, который РФ переживает сейчас, с тем, который имел место до пандемии.