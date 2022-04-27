Вашингтон, 27 апреля, 2022, 21:28 — ИА Регнум. Американский рэпер Future (Нейведиус Деман Уилберн) поделился трек-листом предстоящей пластинки. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 27 апреля.

Скриншот YouTube Future

Так, альбом под названием I Never Liked You будет состоять из 16 различных композиций. Гостями релиза станут Канье Уэст (Йе), Kodak Black (Билл К. Капри), Travis Scott (Жак Берман Уэбстер II), Drake (Обри Дрейк Грэм) и многие другие артисты.

Напомним, что премьера альбома I Never Liked You запланирована на 29 апреля 2022 года. Пластинка станет девятым сольным полноформатным проектом музыканта.