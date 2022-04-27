Москва, 27 апреля, 2022, 21:08 — ИА Регнум. Инфляция в России по состоянию на 22 апреля ускорилась до 17,7% в годовом выражении с 17,62% неделей ранее. Такие данные приводятся в новом обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Ранее сегодня Росстат сообщил, рост потребительских цен в России за период с 15 по 22 апреля ускорился до 0,25% с 0,2% неделей ранее, а за период с начала года цены выросли на 11,32%.

В Минэкономразвития отмечают, что основной вклад в ускорение инфляции на отчётной неделе внесло увеличение темпов роста цен на услуги внутреннего туризма (+2,63%) в связи с предстоящими майскими праздниками.

Рост цен на продовольственные товары замедлился до 0,4% с 0,5% неделей ранее при снижении цен на плодоовощную продукцию и замедлении роста цен на другие продукты питания.

В секторе непродовольственных товаров фиксировался умеренный рост цен (+0,08%), при этом снижение цен на автомобильный бензин продолжалось седьмую неделю подряд.