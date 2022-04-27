Бишкек, , 21:01 — REGNUM Парламент Киргизии сегодня, 27 апреля, одобрил во втором чтении проект закона «О контрразведывательной деятельности», который наделит госкомитет нацбезопасности полномочиями заниматься тайным наблюдением и прослушкой граждан без санкции суда.

Прослушка

Помимо негласного аудио- и видеоконтроля киргизские спецслужбы получат право на прослушивание и запись телефонных переговоров и на тайное снятие информации с компьютеров и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, передачи и хранения данных.

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Также сотрудникам нацбезопасности разрешили в случае острой необходимости проникать в жилища и другие помещения для установки средств прослушки и видеонаблюдения или проведения других контрразведывательных мероприятий без судебного акта.

Законность и обоснованность таких мероприятий впоследствии будет рассматривать судебный орган.

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