27 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Надир Керимов, , 21:58 — REGNUM В Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) опровергли сообщения о том, что Баку будет рассчитываться с Москвой за импортируемый газ в рублях.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня в СМИ была распространена информация, что Азербайджанская Республика будет оплачивать в рублях стоимость газа, импортируемого из России. Эта информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении SOCAR.

Владимир Путин после введения масштабных санкций против России и заморозки большого количества активов с 1 апреля ввел новую систему оплаты российского газа для потребителей из недружественных стран. Так, теперь покупатели должны вносить платеж в валюте, прописанной в контракте, на счет в Газпромбанке, который затем на бирже конвертирует ее в рубли. Окончательный расчет с поставщиком происходит в российской валюте.

Азербайджанцы в социальных сетях Телеграм и YouTube комментируют.

@Rodriges52: «А зачем вообще покупать газ, мы, вроде, свой продаем».

Феррух в YouTube подкалывает.

Ferrux Mamedov: »Наш газ слишком теплый».

@IlkinG777: «Там про газ, вроде, ни слова не сказано, у Сокар, по ходу, фальшстарт…»

Turan: «Азербайджанские СМИ как всегда переврали новости РИА. Гончар говорил, что 30% торговли с Азербайджаном ведется в национальных валютах, а Армения начала платить за газ в рублях. Вот Сокару и пришлось опровергать».

Денис Гончар Министерство иностранных дел Российской Федерации

Тг-канал об Азербайджане «Девичья башня»:

@anar_qv: «Если Сокар действительно отказался платить в рублях, то ушаглар опюрям сизи! (целую вас – ред.) Повод для гордости».

Nüsnüs News @Nr1972: «Socar сам себя спалил. Теперь вопрос: зачем нам российский газ? Ответ: свой дорогой продаем на экспорт, российский дешевый покупаем для внутреннего потребления… либо для перепродажи».

@Nigyar13: «Между Азербайджаном и Россией действует своповый обмен газом, непонятно откуда вообще вылезла оплата за импортируемый газ».

@Janklodvandm: «Может России торговать с нами в манатах?»

Подписчики новостного канала «Мировые новости» в YouTube:

Альфа: «Газ импортируется как из Азербайджана в Россию, так же и из России в Азербайджан. Получается, если Азербайджан будет расплачиваться за газ в рублях, и РФ будет расплачиваться в ₽. А рубль ослаб до уровня макулатуры. Поэтому Азербайджан не хочет вести торговые отношения в этой валюте».

@Na_luune: «Ребят, указ Путина о продаже газа и нефти в рублях относится к «недружественным» странам. Мы же союзное государство, нас данное требование не касается. А газ покупаем, потому что наш Шахдениз не так много газа дает, сколько может через себя пропустить Танап».

Трансанатолийский газопровод (TANAP) OpenStreetMap

@DenisKadykov: «Дело в том, что Азербайджан заключил контракт по газу с Турцией. Но потом оказалось, что газа не так уж много и весь добываемый газ уходит на свои нужды. А так как контракт еще и с Турцией, то приходится докупать».

ТГ-канал «В Азербайджане» публикует новость:

«Аналитик американского Центра стратегических и международных исследований Никос Цафос заявил, что прокачка дополнительных объемов газа через «Южный газовый коридор» могла бы внести существенный вклад в независимость Европы от российских энергоресурсов. По его мнению, Азербайджан может спасти ЕС от кризиса, связанного с прекращением поставок газа РФ».

Подписчики канала оставляют свои комментарии.

@Smit_Vesson: «Азербайджану не нужно спасать ЕС».

Осман @lamentis2021: «Ну если взамен ЕС не будет проводить двуличную политику по отношению к нам, и взамен будет делиться своими плюшками, то почему бы и нет».

Stalski: »Хорошее время заработать деньги, так поступают все».

Автократ: «Вроде уже через три месяца будет готов транскаспийский газопровод».

@Goycay1: »Взамен надо требовать у всех европейцев признать геноцид Ходжалы».