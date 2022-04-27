Сыктывкар, 27 апреля, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Директору сыктывкарской школы №1, ученик которой устроил стрельбу из травматического оружия, объявлен выговор, сообщает БНК.

ИА REGNUM В школу

«Приняты кадровые решения по замене классного руководителя. Замдиректора и директору СОШ №1 объявлены дисциплинарные взыскания», — цитирует издание ответ мэрии на запрос.

Сообщается, что после инцидента в школах были усилены меры безопасности. В частности, было организовано ежедневное дежурство административного персонала. Сейчас зайти в образовательные учреждения можно только через охраняемые входы, оборудованные в обязательном порядке техническими средствами.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля ученик девятого класса сыктывкарской школы №1 выстрелил в ногу одному из семиклассников. По данному факту возбуждено уголовное дело.