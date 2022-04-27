Бухарест, , 20:58 — REGNUM Правительство Румынии одобрило план масштабного ремонта железнодорожных путей в непосредственной близости от границы с Украиной. Об этом 27 апреля сообщает румынский информационный портал HotNews.

Железная дорога

Согласно официальной информации, речь идет о модернизации линий широкой и «европейской» колеи у станций Вичшаны и Халмеу (северо-восток Румынии). «Это необходимо для того, чтобы сделать перевозки грузов по железной дороге с Украиной более эффективными», – говорится в правительственном документе.

В районе Вичшан соответствующие работы пройдут с 28 апреля по 3 мая текущего года.

Будут введены в эксплуатацию еще пять железнодорожных линий, из них три – с широкой колеей. В Халмеу работы будут проходить со 2 по 31 мая 2022 года. Планируется открыть четыре железнодорожные линии.

Предполагается, что указанные меры повысят пропускную способность грузовых поездов из Украины и автоматически сократят технологические сроки, необходимые для этих операций.

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