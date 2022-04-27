Москва, , 21:08 — REGNUM Российская телеведущая Лариса Гузеева прокомментировала слухи о своей эмиграции за границу. Соответствующий пост появился на её странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 27 апреля.

Лариса Гузеева Кадр из интервью для интернет-шоу «Скажи Гордеевой»

«Ну вот написали недожурналюги такую вот фигню и что? Они стали богаче? Или может быть счастливее? Лично я им шлю лучики проклятья! Ловите. Захлебнитесь. А моим дорогим подписчикам счастья и добра. Я много трудилась, переболела страшным ковидом, последствия пытаюсь зализать в Болгарии. Всё», — написала Гузеева. К слову, знаменитость действительно имела серьёзные проблемы со здоровьем в 2021 году: телеведущая проходила лечение в одной из московских клиник после перенесённого коронавируса.

Ранее в интернете появилась информация о том, что Лариса Гузеева тайно покинула Россию. Позднее выяснилось, что телеведущая перебралась в Болгарию, где имеет квартиру.

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