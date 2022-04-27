Москва, , 20:53 — REGNUM Реальные располагаемые денежные доходы граждан России за январь–март 2022 года снизились на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает 27 апреля Росстат.

Кошелёк Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что в структуре денежных доходов населения в I квартале 2022 года возросли доли доходов от предпринимательской деятельности, доходов от собственности и прочих денежных поступлений, при этом снизилась доля оплаты труда и социальных выплат.

Напомним, реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, включая налоги и сборы, проценты по кредитам и прочее, скорректированные на инфляцию.

За 2021 год реальные доходы российских граждан, согласно оценке Росстата, выросли на 3% после снижения на 2,8% в 2020 году.