Вашингтон, 28 апреля, 2022, 00:48 — ИА Регнум. Грузия получит от США значительные суммы на нужды оборонного ведомства, сообщает 27 апреля грузинская редакция «Голоса Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Mod.gov.ge Грузинские солдаты НАТО

25 апреля госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин посетили президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. Во время визита в зону боевых действий два ведущих чиновника правительства США объявили, что Вашингтон выделит дополнительный пакет военной помощи в размере $ 713 млн. для укрепления обороноспособности Украины и 15 стран-союзников и партнёров. Из них $ 322 млн. будет предоставлено Украине.

Грузия получит $ 35 млн. на приобретение, в том числе, комплектов боевого снаряжения для пехотной бригады, системы борьбы с беспилотниками, усовершенствованной системы тактических данных полевой артиллерии, а также для усиления мобильности войск и их киберзащиты.

Напомним, что одной из основных задач грузинской внешней политики на протяжении многих лет является вступление страны в блок НАТО.