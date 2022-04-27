Оренбург, 27 апреля, 2022, 20:44 — ИА Регнум. В Оренбурге состоялся межрегиональный молодёжный форум «Круг Союза казачьей молодежи Оренбургского войскового казачьего общества». Слёт объединил активистов отделений «Союза казачьей молодежи России» Курганской, Оренбургской, Свердловской, Челябинской областей и Башкирии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества.

Vsko.ru Наследники казачьей славы

Для молодых казаков были организованы лекции, круглые столы с участием научного сообщества, казаковедов, общественников, лидеров молодёжного казачьего движения. Ребята представили на конкурс свои социальные проекты и достойно защитили их.

В память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны участники слёта приняли участие в митинге. Обратившись к молодым казакам, атаман Первого отдела Оренбургского войскового казачьего общества Сергей Слепов напомнил о подвиге казаков – героев битвы за Москву, Кущевской атаки. Особое внимание атаман обратил на вызовы времени, требующие сплочённости и здравомыслия.

«Сегодня, как и 80 лет назад, возникла угроза нацизма. Сотни российских казаков, в числе которых и оренбуржцы, с оружием в руках освобождают Донбасс и Украину от неонацистов», – сказал атаман Слепов.

Сегодня, как и в трудные для России годы, нужно объединяться и быть готовыми взять на себя ответственность за судьбу Родины, отметил он.

Союз казачьей молодежи России насчитывает более 160 тыс. учащихся казачьих классов, казачьих школ, воспитанников кадетских корпусов, молодых казаков войсковых казачьих обществ.