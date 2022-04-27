Москва, 27 апреля, 2022, 20:42 — ИА Регнум. Артиллерия Вооруженных сил РФ за день нанесла удары по 309 целям на Украине, сообщил вечером 27 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Василий Иванов ИА REGNUM Гаубицы «Мста-С» ведут огонь

Удары наносились по 14 пунктам управления, трём складам боеприпасов и районам сосредоточения живой силы и военной техники укронацистов.

«Подразделениями артиллерии в течение дня выполнены 309 огневых задач. Поражены: 14 пунктов управления, 292 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также три склада боеприпасов в районах Червоное и Ильичёвка Харьковской области», — сказал Конашенков.