Вологда, , 20:40 — REGNUM Вологодские аграрии получат в текущем году не менее 3,2 миллиарда рублей, заявил председатель регионального заксобрания Андрей Луценко.

« Для обеспечения потребностей организаций региона необходимыми трудовыми ресурсами аграриям предусмотрено частичное возмещение затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов-практикантов. Общий объем господдержки в 2022 году для предприятий Вологодской области составит не менее 3,2 миллиардов рублей», — цитирует Луценко пресс-служба парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вологодские власти заявили, что региональный АПК сможет обеспечить жителей региона молоком и картофелем, а мясо придется закупать у других регионов.