Москва, 27 апреля, 2022, 20:39 — ИА Регнум. Реальная начисленная заработная плата в России в феврале 2022 года выросла на 0,8% по сравнению с январём, а в годовом выражении — на 2,6%. Такие данные приводятся в опубликованном 27 апреля докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

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За январь–февраль реальная заработная плата выросла на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среднемесячная начисленная заработная плата в феврале, согласно оценке ведомства, составила 55 344 рублей, увеличившись на 12% в годовом выражении, а за январь–февраль показатель вырос на 11,9% в годовом выражении.