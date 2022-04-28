Тбилиси, , 00:46 — REGNUM Оппозиционное «Единое национальное движение» выразило намерение предоставить семьям убитых на Украине боевиков официальный статус, сообщает 27 апреля Грузинский телеканал «Мтавари архи».

Наёмники Цитата из к/ф «Псы войны». Реж. Джон Ирвин. 1980. США — Великобритания

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«Девять грузинских героев были принесены в жертву борьбе за свободу Украины, и эти люди очень хорошо знали, что борьба за свободу Украины — это борьба за свободу Грузии, и если грузинское государство кому-то сегодня обязано, так это этим самоотверженным людям. Поэтому фракция «Единое национальное движение» представит законодательную инициативу, предусматривающую внесение изменений в закон о социальной защите семей погибших и умерших от ран за территориальную целостность, свободу, независимость. Согласно этой поправке, семьи солдат, погибших на Украине, должны пользоваться тем же пакетом социальной защиты, что и семьи бойцов, погибших за территориальную целостность Грузии — единовременной помощью в размере 100 000 лари ($ 33 000) и другими социальными пособиями», — сказала представитель ЕНД Анна Цитладзе.

ЕНД уже внесло в праламент законодательную инциативу по этому вопросу и надеется, что она будет принята.

Напомним, что на Украине, ДНР и ЛНР сейчас воюют несколько отрядов грузинских наёмников, девять человек уже было убито.