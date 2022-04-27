Тирасполь, , 20:33 — REGNUM Десять взрывных устройств найдены на месте взрывов в радиовещательном центре в селе Маяк (Приднестровье), сообщили 27 апреля в приднестровском следственном комитете.

Взрывное устройство ResoluteSupportMedia

Комментируя расследование уголовного дела о теракте, возбуждённого после взрывов в Маяке в ночь на 26 апреля, в СК заявили, что неизвестные пробрались на территорию радиотелецентра и установили там мины и пластит.

Взрывом повреждены две самые мощные антенны – мегаваттная и полумегаваттная, ретранслировавшие российское радио. Люди в результате теракта не пострадали.

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