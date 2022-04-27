Москва, 27 апреля, 2022, 20:26 — ИА Регнум. Боевые самолёты и вертолёты ВКС России поразили 38 военных объектов укронацистов, сообщил вечером 27 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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В результате воздушных ударов уничтожены зенитные ракетные комплексы С-300 и «Оса АКМ» и несколько десятков единиц авто- и бронетехники.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 38 военных объектов Украины.

Среди них: семь пунктов управления, два зенитных ракетных комплекса: один С-300 в районе Николаевки и один «Оса АКМ» в районе Великая Камышеваха, два укрепрайона, а также 27 мест сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожены свыше 210 националистов и 43 единицы бронетехники и автомобилей», — рассказал Конашенков.