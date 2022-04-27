Бишкек, , 20:25 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал распоряжение о выделении 10 млн 807 тысяч сомов (более 9,5 млн рублей) на единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Киргизия

В честь 77-летия Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда» получат по 101 тысяче сомов (89 тысяч рублей).

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Отмечается, что в настоящее время на территории республики проживают 107 ветеранов Великой Отечественной войны.

ИА REGNUM напоминает, что во время Великой Отечественной войны на фронт отправились около 365 тысяч жителей Киргизской ССР, из которых почти 100 тысяч погибли.

Более 150 тысяч киргизстанцев награждены орденами и медалями. Из них 34 стали кавалерами Орденов Славы всех трех степеней и еще 72 удостоились звания Героя Советского Союза.

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