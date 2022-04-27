София, 27 апреля 2022, 20:23 — REGNUM Правительство Болгарии одобрило проект выделения дополнительной материальной помощи болгарским аграрным предприятиям, занимающимся выращиванием хлопка. Об этом 27 апреля сообщает софийская газета «24 часа».
Согласно официальной информации, соответствующие средства будут распределяться по каналам Государственного сельскохозяйственного фонда Болгарии. Общая сумма указанной помощи составляет 3,7 млн левов ($2 млн).
Ставка финансирования проекта рассчитана в соответствии с Регламентом Европейского парламента от 17 декабря 2013 года.
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