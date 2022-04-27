Архангельск, 27 апреля 2022, 20:22 — REGNUM В Архангельской области в преддверие Дня Победы усилят меры безопасности, сообщает региональное правительство.
По данным ведомства, в праздничных мероприятиях участие примут более 100 тысяч жителей региона.
«Особое внимание будет уделяться предупреждению и пресечению террористических и экстремистских проявлений», — подчеркнули в правительстве.
Глава региона в свою очередь поручил всем ответственным лицам, задействованным в организации праздничных мероприятий, согласовывать их проведение с органами внутренних дел.
Как сообщало ИА REGNUM, Архангельская область отметит День Победы в очном формате. Праздничные мероприятия пройдут во всех муниципалитетах.