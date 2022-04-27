Архангельск, , 20:22 — REGNUM В Архангельской области в преддверие Дня Победы усилят меры безопасности, сообщает региональное правительство.

Полиция Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным ведомства, в праздничных мероприятиях участие примут более 100 тысяч жителей региона.

«Особое внимание будет уделяться предупреждению и пресечению террористических и экстремистских проявлений», — подчеркнули в правительстве.

Глава региона в свою очередь поручил всем ответственным лицам, задействованным в организации праздничных мероприятий, согласовывать их проведение с органами внутренних дел.

«Проведение «Бессмертного полка», военного парада, торжественных митингов, а также дополнительных мероприятий, которые запланированы на 9 и 10 мая, надо организовывать в тесном взаимодействии с правоохранительным блоком и уделить в этом году особое внимание вопросам безопасности», — отметил губернатор Александр Цыбульский.

Как сообщало ИА REGNUM, Архангельская область отметит День Победы в очном формате. Праздничные мероприятия пройдут во всех муниципалитетах.