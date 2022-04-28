Тбилиси, , 00:44 — REGNUM Народный защитник (омбудсмен) Грузии Нино Ломджария выразила озабоченость состоянием здоровья экс-президента Михаила Саакашвили, сообщает 27 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Нино Ломджария Ombudsman.ge

По её словам, часть рекомендаций медицинского консорциума была выполнена с января, но основные рекомендации, связанные с психофизической реабилитацией Саакашвили, не были выполнены, что вызвало ухудшение его состояния.

Она также зачитала небольшой отрывок из заключения врачей, в котором говорится, что продолжение медикаментозного лечения без выполнения рекомендаций будет неэффективным и еще больше усугубит состояние пациента.

Ломджария ещё раз рекомендовала государству выполнить свои обязательства и обеспечить пациенту адекватное лечение.

Напомним, что Саакашвили дважды объявлял голодовки протеста, которые грузинские власти считали в значительной степени показушными.