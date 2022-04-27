Йошкар-Ола, , 20:17 — REGNUM В Марий Эл по факту падения с высоты на стройке 9-летнего мальчика возбуждено уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Недострой в Йошкар-Оле, с которого упал мальчик пресс-служба СУ СКР по Марий Эл

В ведомстве уточнили, что на территории объекта незавершенного строительства 23 апреля был обнаружен мальчик с травмами.

По предварительным данным, мальчики залезли на одну из городских строек через глухой забор высотой в 2 метра. Один из детей упал с высоты более 4 метров. После падения он был госпитализирован.

В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге мужчина по неустановленной причине и при невыясненных обстоятельствах упал с высоты 18-го этажа на десятилетнюю девочку, которая в этот момент шла по тротуару вместе с матерью.

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