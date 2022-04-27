Бухарест, 27 апреля, 2022, 20:19 — ИА Регнум. Сразу десять больниц столицы Румынии получат дополнительную «точечную» материальную помощь от государства. Об этом 27 апреля сообщает румынский информационный портал News. ro.

Petroart.ru Больница

Согласно официальной информации, соответствующие средства будут выделены из столичного городского бюджета при содействии ряда благотворительных организаций. Общая сумма программы составляет 81 млн леев ($17,5 млн).

Предполагается, что эти деньги будут вложены в модернизацию оборудования и установку современных средств пожаротушения.

Как утверждают в минздраве Румынии, в ближайшее время планируется выделение средств для больниц в Яссах, Тимишоаре, Констанце и других крупных городах страны.