Тбилиси, , 00:43 — REGNUM Бывший президент Михаил Саакашвили сильно похудел, и поэтому ему необходимо полноценное питание, сообщает 27 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам члена врачебного консилиума при грузинском омбудсмене Григория Хурцидзе, состояние здоровья Саакашвили является сложным.

Хурцидзе считает, что из-за того, что Саакашвили долго не принимал белковую пищу, его мышечная масса с января уменьшилась почти вдвое. Кроме того, экс-президент страдает авитоминозом.

Сейчас у Саакашвили наблюдаются типичные для перенёсшего голодовку симптомы, в частности, слабость и головокружение при вставании.

Хурцидзе утверждает, что в нынешней ситуации необходима нейропсихологическая реабилитация, но это невозможно сделать в тюремных условиях.

«Чтобы улучшить состояние, человеку сейчас необходимо полноценное питание. А чтобы начать полноценно питаться, нужно иметь для этого настроение. Чтобы получить настроение, психологическая проблема, которая у него есть, должна быть устранена. Есть два способа избавиться от психологической проблемы: психотерапия и нейропсихологическая реабилитация или медикаментозное лечение. Очевидно, что медикаментозное лечение не помогает, на этом фоне человеку становится хуже. Так что у нас есть надежда на первую часть, которая заключается в психологической реабилитации. Он не принимает психологическую реабилитацию в тех условиях, в которых он находится, и говорит: «Там, где это случилось со мной, я не смогу пройти это лечение». Соответственно, наша рекомендация остается неизменной: человек нуждается в правильной психореабилитации, где она будет проходить, решать государству», — сказал Хурцидзе.

Напомним, что находящийся в заключении Михаил Саакашвили дважды устраивал голодовки протеста, которые грузинские власти считали фальшивыми, утверждая, что экс-президент получает все необходимые для организма компоненты.