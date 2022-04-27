Тбилиси, 28 апреля, 2022, 00:43 — ИА Регнум. Бывший президент Михаил Саакашвили сильно похудел, и поэтому ему необходимо полноценное питание, сообщает 27 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По словам члена врачебного консилиума при грузинском омбудсмене Григория Хурцидзе, состояние здоровья Саакашвили является сложным.

Хурцидзе считает, что из-за того, что Саакашвили долго не принимал белковую пищу, его мышечная масса с января уменьшилась почти вдвое. Кроме того, экс-президент страдает авитоминозом.

Сейчас у Саакашвили наблюдаются типичные для перенёсшего голодовку симптомы, в частности, слабость и головокружение при вставании.

Хурцидзе утверждает, что в нынешней ситуации необходима нейропсихологическая реабилитация, но это невозможно сделать в тюремных условиях.

«Чтобы улучшить состояние, человеку сейчас необходимо полноценное питание. А чтобы начать полноценно питаться, нужно иметь для этого настроение. Чтобы получить настроение, психологическая проблема, которая у него есть, должна быть устранена. Есть два способа избавиться от психологической проблемы: психотерапия и нейропсихологическая реабилитация или медикаментозное лечение. Очевидно, что медикаментозное лечение не помогает, на этом фоне человеку становится хуже. Так что у нас есть надежда на первую часть, которая заключается в психологической реабилитации. Он не принимает психологическую реабилитацию в тех условиях, в которых он находится, и говорит: «Там, где это случилось со мной, я не смогу пройти это лечение». Соответственно, наша рекомендация остается неизменной: человек нуждается в правильной психореабилитации, где она будет проходить, решать государству», — сказал Хурцидзе.

Напомним, что находящийся в заключении Михаил Саакашвили дважды устраивал голодовки протеста, которые грузинские власти считали фальшивыми, утверждая, что экс-президент получает все необходимые для организма компоненты.