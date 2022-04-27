Москва, 27 апреля, 2022, 20:08 — ИА Регнум. Крылатыми ракетами воздушного базирования были поражены 17 военных объектов укронацистов, в том числе два командных пункта, сообщил вечером 27 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Пуск крылатой ракеты с бомбардировщика дальней авиации

Кроме того, были поражены 15 районов сосредоточения украинских вооруженных формирований и военной техники нацистов.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесено поражение 17 военным объектам Украины. Среди них уничтожены: два командных пункта подразделений украинских войск, а также 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники», — сказал Конашенков.