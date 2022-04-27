Сургут, Югра, 27 апреля, 2022, 19:53 — ИА Регнум. Второй мост через Обь под Сургутом будет возводить АО «Мостострой-11», выигравшее тендер. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Admhmao.ru Строительство второго моста через Обь в Сургуте

Строительство моста оценено на сумму 60,9 млрд рублей. Объект должен быть возведён до марта 2026 года. Заказчиком выступает Управление автомобильных дорог ХМАО.

Как ранее сообщалоИА REGNUM, протяжённость второго моста через Обь под Сургутом вместе с подходами составит 45,56 км. Начальная стоимость работ была определена в 62,5 млрд рублей.