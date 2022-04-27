Йошкар-Ола, , 19:52 — REGNUM Воронка озера «Морской глаз» — одной из самых известных природных достопримечательностей Марий Эл начала заполняться водой. Фотографиями жители республики делятся в социальных сетях.

Морской глаз летом Пресс-служба минприроды Марий Эл

Так, снимки опубликованы в сообществе Волжского района республики, на фото видно, что на дне воронке появилась вода. В комментариях местные жители выражают надежду, что водоем вернется в первоначальное состояние. Туристов и гостей района жители призывают пока воздержаться от поездок на «Морской глаз».

«Пусть озеро отдохнёт от лишних глаз и суеты. Пусть наберёт силы и энергию», — просят жители республики.

Ранее на озере побывали представители молодежного экодвижения «Розовый одуванчик». Они заметили, что со склонов котловины озера на дно падают камни. «Есть надежда, что грунт берега, съехавший на дно озера, «закупорит» подземный сток, создав водонепроницаемый слой», — полагают экологи.

Как сообщало ИА REGNUM, озеро «Морской глаз» расположено около деревни Шарибоксад в Волжском районе республики. Это карстовый провал. Процесс обмеления озера местные жители начали замечать еще в 2013 году, озеро мелело, но спустя несколько месяцев уровень воды восстанавливался. В феврале 2022 году вода полностью ушла из озера, обнажив воронку на глубине около 30 метров.

Ранее в минприроды Марий Эл отмечали, что озеро может наполниться водой, поскольку из стенок воронки бьют подземные ключи.

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