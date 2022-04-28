Тбилиси, 28 апреля 2022, 00:41 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что в Грузии не будет никакого «второго фронта» войны против России, сообщает 27 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Ираклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили
President.gov.ua

«Я сделаю очень интересное, скандальное заявление… Все эти предполагаемые скандалы, агитация и абсолютно необоснованные обвинения в адрес правительства Грузии были направлены только на одну цель — каким-то образом открыть еще один фронт в Грузии. После того, как наша команда чётко заявила нашим украинским друзьям, что никакого второго фронта, никакой войны в Грузии не будет, начался каскад необоснованных обвинений. Помните, ещё до абсолютно необоснованного решения отозвать посла, затем пошли обвинения по молоку и сыру, а теперь мы услышали о пшенице. В дополнение к этому, было прямое, декларируемое признание высокопоставленными должностными лицами украинского правительства того, что их желанием и задачей было открыть второй фронт в Молдавии и Грузии… Я знаю, что я ослабил надежды всех мнимых друзей, которые хотели войны в моей стране, хотели убивать наших людей, осквернять и разрушать страну. Я обещаю им, что всегда буду их разочаровывать, в Грузии не будет ни второго фронта, ни второй войны», — сказал Гарибашвили.

Напомним, что позиция грузинского правительства, отказывающегося идти на прямую конфронтацию с Россией, вызывает очень больше недовольство в Киеве. Дело дошло до отзыва из Тбилиси украинского посла.