Тбилиси, 28 апреля, 2022, 00:41 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что в Грузии не будет никакого «второго фронта» войны против России, сообщает 27 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

President.gov.ua Ираклий Гарибашвили

«Я сделаю очень интересное, скандальное заявление… Все эти предполагаемые скандалы, агитация и абсолютно необоснованные обвинения в адрес правительства Грузии были направлены только на одну цель — каким-то образом открыть еще один фронт в Грузии. После того, как наша команда чётко заявила нашим украинским друзьям, что никакого второго фронта, никакой войны в Грузии не будет, начался каскад необоснованных обвинений. Помните, ещё до абсолютно необоснованного решения отозвать посла, затем пошли обвинения по молоку и сыру, а теперь мы услышали о пшенице. В дополнение к этому, было прямое, декларируемое признание высокопоставленными должностными лицами украинского правительства того, что их желанием и задачей было открыть второй фронт в Молдавии и Грузии… Я знаю, что я ослабил надежды всех мнимых друзей, которые хотели войны в моей стране, хотели убивать наших людей, осквернять и разрушать страну. Я обещаю им, что всегда буду их разочаровывать, в Грузии не будет ни второго фронта, ни второй войны», — сказал Гарибашвили.

Напомним, что позиция грузинского правительства, отказывающегося идти на прямую конфронтацию с Россией, вызывает очень больше недовольство в Киеве. Дело дошло до отзыва из Тбилиси украинского посла.